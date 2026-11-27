Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 27 novembre ad Alseno per un incidente stradale avvenuto intorno alle 18, all’incrocio tra via Marconi e via Matteotti. Nell’impatto, che ha visto coinvolte due automobili, è rimasta ferita una giovane donna. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso locali, con ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dopo le prime cure prestate sul luogo del sinistro, la ragazza ferita è stata presa in carico dai sanitari e trasportata all’ospedale Vaio di Fidenza. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Ai vigili del fuoco è spettato il compito di mettere in sicurezza l’area e ai carabinieri quello di effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestire la viabilità.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione lungo la vicina via Emilia, dove, complice l’ora di punta, si sono formate lunghe code di veicoli, estese fino a Fiorenzuola. Le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto coinvolte hanno causato rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito nella zona per circa un’ora.