Scontro con auto, motociclista soccorso dall'eliambulanza

Un’auto e una moto con alla guida un 29enne si sono scontrate nel pomeriggio del 21 maggio in via dei Mille a Borgonovo. Il giovane, che abita in paese, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma dall'eliambulanza del 118. Le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita. Nell'incidente, avvenuto all'incrocio di via Pascoli, è rimasto ferito, in modo lieve, anche il conducente dell'auto che è stato poi condotto all'ospedale di Castelsangiovanni da un'ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo. In soccorso dei feriti è intervenuta anche l'auto infermieristica di Castelsangiovanni. Sul posto i carabinieri di Sarmato per i rilievi di legge.

Il luogo dello scontro L'auto coinvolta nell'incidente