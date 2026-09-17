Scontro tra auto e camion a Borgonovo, due bimbi feriti

Un’auto, con a bordo anche due bambini piccoli, e un camion si sono scontrati all’incrocio tra viale Marconi e la provinciale 11 di Mottaziana, a Borgonovo.

Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. I piccoli sono stati presi in cura dai sanitari per accertamenti. Sul posto è intervenuto una pattuglia della Polizia locale insieme a volontari della Croce Rossa e sanitari del 118 insieme ad una squadra dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni che ha messo in sicurezza l’auto.