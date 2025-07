Scontro tra moto tra Trevozzo e Nibbiano, due feriti

Violento scontro tra due motociclisti sulla provinciale 412, tra Trevozzo e Nibbiano, appena prima dell'incrocio per Genepreto: è accaduto alle 17 di sabato 12 luglio. Per uno dei due centauri, un 32enne ferito gravemente, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasportato l'uomo al Maggiore di Parma. L'altro, che ha 23 anni, è stato invece ricoverato in ospedale a Piacenza. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla Pubblica assistenza di Castel San Giovanni e l'auto infermieristica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pianello.

I soccorsi sul posto (foto Bersani)