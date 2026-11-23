Scontro tra tre auto sulla Ss 10 a Castel San Giovanni: tre feriti tra cui una bambina
Una Fiat Panda si è ribaltata fuori strada in località Campo d'Oro all'altezza del bivio per Ganaghello e una persona è rimasta intrappolata all'interno. Paralisi del traffico anche all'interno della città e fino al confine con il Pavese
Redazione Online
|2 ore fa
I vigili del fuoco al lavoro per liberare la persona intrappolata sulla Panda che finita ribaltata fuori strada - © Libertà/Massimo Bersani
Tre persone ferite, tra cui una bambina, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 di oggi, lunedì 23 novembre, lungo la Statale 10 Padana Inferiore, a Campo d'Oro, alle porte di Castel San Giovanni in direzione di Cardazzo e Stradella.
Lo scontro ha coinvolto tre automobili, una Kia, una Fiat Panda e una Fiat Tipo, all'altezza del bivio con la strada del Merlino, che conduce a Ganaghello. A seguito dell'impatto, la Panda è uscita di strada ribaltandosi. La persona che si trovava all'interno è rimasta intrappolata all'interno e liberata dai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Castel San Giovanni.
Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e di Piacenza e l'automedica, per prestare assistenza alle persone coinvolte. I tre feriti, tra i quali una bambina, non avrebbero riportato conseguenze gravi.
Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Castel San Giovanni.
Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e disagi lungo la Statale 10, particolarmente trafficata nell'ora di punta serale. Tra il confine con il Pavese (segnato dal torrente Bardoneggia) e Castel San Giovanni le auto sono rimaste a lungo bloccate nelle due direzioni con ripercussioni anche all'interno del centro abitato.
Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli hanno complicato ulteriormente il transito in entrambe le direzioni. Alla rimozione delle vetture coinvolte ha poi provveduto il soccorso stradale Caniglia di Castel San Giovanni.
Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli hanno complicato ulteriormente il transito in entrambe le direzioni. Alla rimozione delle vetture coinvolte ha poi provveduto il soccorso stradale Caniglia di Castel San Giovanni.