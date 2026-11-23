

Tre persone ferite, tra cui una bambina, fortunatamente nessuna in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 di oggi, lunedì 23 novembre, lungo la Statale 10 Padana Inferiore, a Campo d'Oro, alle porte di Castel San Giovanni in direzione di Cardazzo e Stradella.

Lo scontro ha coinvolto tre automobili, una Kia, una Fiat Panda e una Fiat Tipo, all'altezza del bivio con la strada del Merlino, che conduce a Ganaghello. A seguito dell'impatto, la Panda è uscita di strada ribaltandosi. La persona che si trovava all'interno è rimasta intrappolata all'interno e liberata dai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Castel San Giovanni.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e di Piacenza e l'automedica, per prestare assistenza alle persone coinvolte. I tre feriti, tra i quali una bambina, non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Castel San Giovanni.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e disagi lungo la Statale 10, particolarmente trafficata nell'ora di punta serale. Tra il confine con il Pavese (segnato dal torrente Bardoneggia) e Castel San Giovanni le auto sono rimaste a lungo bloccate nelle due direzioni con ripercussioni anche all'interno del centro abitato.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli hanno complicato ulteriormente il transito in entrambe le direzioni. Alla rimozione delle vetture coinvolte ha poi provveduto il soccorso stradale Caniglia di Castel San Giovanni.



