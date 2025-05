Scossa di terremoto con epicentro a Morfasso

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 questa mattina alle 8,29 nel territorio piacentino in Valdarda. Epicentro una località a sei chilometri da Morfasso. La scossa è stata avvertita nitidamente anche in tutte le vallate, in particolare alta Valnure e Valtrebbia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. "Si è sentito molto chiaramente, è stato come un colpetto" riferisce una cittadina di Ottone. Stessa sensazione anche nella zona di Groppallo: "Ai piani alti ho sentito per un istante il letto muoversi". E a Cadeo qualcuno aggiunge: "L'ho capito dalla porta che si è mossa all'improvviso".