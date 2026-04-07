Scuola nell’ex caserma di viale Dante, ok al progetto. Il bando entro l’estate

Stretta sui tempi di un lungo percorso che farà rinascere la caserma dei vigili del fuoco di via Dante come nuova scuola.

Si sono chiusi i lavori della conferenza dei servizi che ha esaminato e il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e c’è il via libera su tutte le autorizzazioni previste. Sull’Albo pretorio della Provincia è infatti stata pubblicata il 2 aprile la relativa determinazione con la quale si approva il piano in questione.

Ora - informa il direttore della Provincia Vittorio Silva - si andrà prontamente alla redazione del progetto esecutivo e si prevede di mettere a gara i lavori entro l’estate.

Si tratta di un impegno maiuscolo da 9,9 milioni di euro (per la precisione 9,939.345 milioni di euro), in aumento rispetto ai 9,6 milioni già messi a bilancio, in quanto nel frattempo si sono aggiunti altri 370 mila euro per effetto di maggiori oneri e una specifica richiesta della Soprintendenza, anzi una raccomandazione che è stata recepita sul piano tecnico e che riguarda la conservazione di una parete esterna e una modifica alla forma dell’ingresso circolare dell’edificio quale era stata prevista.