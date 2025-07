Scuola, valzer di presidi: Caiazzo alla Dante, Santoro lascia il Marconi

Cambiamenti in vista per le scuole del territorio. Diverse le novità e i cambi di sede che riguardano le dirigenze degli istituti di città e provincia. In attesa che vengano definiti gli incarichi di reggenza, l’Ufficio scolastico regionale ha infatti pubblicato l’elenco ufficiale delle conferme e delle modifiche degli incarichi, sulla base anche delle richieste avanzate dagli stessi dirigenti scolastici.

Le novità

Tra le principali novità, spicca il trasferimento di Monica Caiazzo, che lascia la guida del Quinto Circolo per assumere la presidenza della scuola media Dante Carducci. Quest’ultima era rimasta priva di dirigenza in seguito al passaggio del preside Alberto Mariani all’istituto agrario e alberghiero Raineri Marcora.

Cambio di sede anche per Adriana Santoro, che saluta l’Isii Marconi per dirigere l’istituto comprensivo Parini di Podenzano. Il trasferimento di Santoro lascia così vacante, ad ora, la presidenza del Marconi, uno degli istituti tecnici più importanti della città.

Scuole senza presidi

Oltre al Marconi, sono diverse le scuole piacentine che fino a prossima comunicazione restano senza presidi, a queste si aggiungono la Vittorino da Feltre, orfana di Caiazzo, e l’Ottavo Circolo, quest’ultimo a seguito del pensionamento della dirigente Paola Vincenti.

Per coprire queste sedi vacanti, si dovrà attendere la pubblicazione degli incarichi di reggenza, previsti entro la fine di agosto. In quell’occasione, verranno ufficializzati i nomi dei dirigenti a cui verranno temporaneamente affidate le scuole rimaste scoperte. Una boccata di ossigeno potrebbe arrivare dalle nuove assunzioni a seguito dell'ultimo concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.