Semafori e T-Red: Travo dice basta alle auto che sfrecciano

Che salgano dalla pianura o scendano dalla montagna, a Travo il risultato non cambia: le auto che arrivano in paese sfrecciano spesso a velocità folli. E allora, adesso, il rimedio è presto trovato: due semafori “intelligenti” in grado di scattare al rosso quando si spinge troppo sull’acceleratore. Ma c’è di più: i nuovi impianti saranno dotati di “T-Red”, il sistema automatico che fotografa (e multa) tutti coloro che passano con il rosso.

È il nuovo sistema appena annunciato in consiglio comunale dalla sindaca Roberta Valla, accolto favorevolmente anche dal gruppo di minoranza.