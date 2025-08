«Senza telefono da maggio, nessuno interviene»

Linea fissa muta da maggio e rete mobile funzionante a singhiozzo. È il disagio segnalato da Lucio Cammi per la zona di Santa Maria del Rivo, a Ponte dell'Olio. «Ho inviato una lettera alla direzione generale di Tim, ma non rispondono – fa sapere – e quando si chiama l'operatore, una voce registrata si scusa per il disagio e comunica che stanno riparando il guasto, ma in realtà non si vede nessuno lavorare. Il problema sarebbe un cavo da sostituire alla centralina collocata su un palo nei pressi del quadrivio del Castagno. Sta di fatto che da maggio siamo senza linea, a parte una breve ripresa del servizio durata solo pochi giorni».

Da trent’anni la situazione è precaria, lamenta Cammi. «Ma io la bolletta del telefono la pago regolarmente. Ho 78 anni e anche problemi di salute, quindi il telefono è indispensabile. Anche cambiando operatore, i cavi delle linee sono sempre quelli. E se la linea fissa è muta, i cellulari ricevono malissimo».