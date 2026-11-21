«In città ci sono tante cose, ma manca la natura. E vivere su un cucuzzolo in mezzo ai boschi è bello». Lo ha spiegato il giornalista e scrittore Michele Serra, protagonista oggi pomeriggio all’auditorium Philippe Daverio di un incontro organizzato dall’associazione culturale Pensieri e Parole presieduta da Mauro Martini, dal titolo “Il bosco e il mondo – Vivere in montagna senza sentirsi esclusi”. Un tema a lui molto caro, dato che da ormai due decenni ha preso la decisione di trasferirsi da Milano in Alta Val Tidone. In dialogo con il saggista Eugenio Gazzola, Serra ha contribuito a far riflettere i bobbiesi e non solo che hanno gremito la sala in ogni angolo (cinquanta persone sono rimaste fuori, visto l’affollamento dello spazio culturale), su alcuni spunti già lanciati in passato nelle sue ospitate televisive e sulle pagine di Repubblica.

«Circa vent’anni fa, con mia moglie, cercavamo una casetta in campagna non lontano da Milano e da tempo sulla tangenziale ovest vedevamo un cartello con scritto “Valtidone”. Spinti dalla curiosità, siamo andati a vedere e ci siamo detti “questi posti non solo esistono, ma sono bellissimi”. Alla fine, abbiamo comprato una casa con quaranta ettari di terra e io ho preso la patente da trattorista».

Eppure, quando si parla di montagna e natura, i problemi non mancano, a cominciare dal confronto penalizzante con la città. «Il bisogno di riavvicinare città e montagna è una bella sfida - ha osservato il giornalista e scrittore - La montagna non può diventare un semplice luogo di divertimento per i cittadini. Non va bene». In questo contesto occorre intraprendere una nuova strada. «Senza dubbio l’incapacità di fare rete tra i paesi è un problema. Ci vuole un salto di mentalità - ha concluso Serra - Se poi, attraverso una politica fiscale più equa, si riuscissero a destinare fondi e risorse ai luoghi di montagna, si potrebbero fare cose bellissime».