Settimana della salute femminile, la prevenzione al centro

Sarà prevenzione la parola d’ordina della settimana dedicata alla salute femminile e alla consapevolezza che torna a coinvolgere il territorio piacentino. Dal 22 al 29 aprile, l’Ausl di Piacenza aderisce nuovamente alla campagna nazionale promossa dalla Fondazione Onda, proponendo un articolato calendario di iniziative gratuite che si svolgeranno in tutti e tre i poli ospedalieri - Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola - e nelle Case della Comunità della provincia. Obiettivo dell’evento, che lo scorso anno ha registrato grande partecipazione di pubblico e di professionisti e riscosso molte adesioni, è offrire alle donne concrete occasioni di informazione, prevenzione e cura, valorizzando un approccio alla medicina attento alle specificità femminili e alle diverse fasi della vita delle donne.

Tante le iniziative disponibili: servizi clinici, diagnostici e consultoriali in ambiti specialistici quali cardiologia, colonproctologia, dermatologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, oncologia, pneumologia, psichiatria, reumatologia e senologia. Un ampio il ventaglio di possibilità dedicato alle donne grazie alla disponibilità di oltre cinquantina di professionisti appartenenti di diverse unità unite in un lavoro corale che ribadisce il valore della prevenzione e dell’attenzione verso la salute femminile.

Un tema che sta particolarmente a cuore al direttore generale Paola Bardasi: «La tutela della salute delle donne è un elemento centrale dell’azione aziendale e uno strumento fondamentale di equità, dignità e benessere sociale. Piacenza prosegue nel suo impegno quotidiano nell’investire in una visione integrata della salute femminile, con l’obiettivo di garantire percorsi sanitari più vicini ai bisogni reali delle donne, in tutte le fasi della loro vita. La salute delle donne non è una voce accessoria delle nostre politiche: è una responsabilità collettiva, un indicatore di giustizia e un investimento per il futuro su cui siamo impegnati costantemente».

Durante la settimana saranno proposte numerose iniziative. Tra queste, visite uroginecologiche e coloproctologiche dedicate alle donne tra i 40 e i 70 anni, consulenze reumatologiche e incontri di orientamento sui rischi trombotici in gravidanza. Sono previsti anche momenti di ascolto attraverso colloqui psicologici telefonici e attività dedicate alla prevenzione respiratoria con screening asmatici rivolti alle ragazze e alle giovani donne. Per le venticinquenni è stato predisposto un percorso integrato che unisce vaccinazione anti-HPV e Pap-test, un’iniziativa pensata per rafforzare l’adesione agli screening e offrire in un’unica occasione due importanti strumenti di prevenzione.

Il programma prevede inoltre un incontro informativo dedicato al cuore delle donne e visite dermatologiche rivolte alla prevenzione dei tumori cutanei. Sono state organizzate valutazioni endocrinologiche con colloqui mirati alle principali patologie endocrine femminili e momenti di sostegno per le pazienti oncologiche, con un appuntamento dedicato all’estetica durante il percorso di cura. La settimana si concluderà con un open day riabilitativo dedicato alla salute del pavimento pelvico. Non mancherà un’iniziativa all’aria aperta, «Passi che fanno bene», che propone una camminata con dimostrazione di nordic walking e consigli nutrizionali curati dalla Breast Unit al Parco della Galleana.

Tutti gli appuntamenti della settimana, con le indicazioni relative a date, sedi e modalità di prenotazione, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ausl di Piacenza (www.ausl.pc.it) e sulla piattaforma Bollini Rosa (www.bollinirosa.it). La Settimana della prevenzione al femminile rappresenta un invito aperto a tutte le donne del territorio: un’occasione per avvicinarsi ai servizi sanitari, per conoscere nuove opportunità di prevenzione e per dedicare attenzione al proprio benessere attraverso un percorso che unisce professionalità, accoglienza e cura.