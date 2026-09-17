Settimana europea della Mobilità, tante iniziative a Piacenza

Anche Piacenza, come sempre, aderisce alla Settimana europea della Mobilità, promuovendo le iniziative che meglio rappresentano e contribuiscono a valorizzare l'impegno per la sostenibilità e gli stili di vita attivi.

Le previsioni meteo sfavorevoli hanno rinviato di qualche giorno due appuntamenti inizialmente previsti per la giornata odierna.

Si terrà infatti lunedì 21 settembre l'ormai tradizionale "Giretto d'Italia", competizione che Legambiente organizza a livello nazionale coinvolgendo le città aderenti in una vera e propria gara per misurare gli spostamenti casa-scuola-lavoro con mezzi ecologici: la rilevazione avrà luogo dalle 7.15 alle 9.15, in 7 postazioni ad alto passaggio (piazzale Genova, piazzale Torino, piazzale Milano, piazzale Marconi, piazzale Libertà, l'incrocio viale Dante - via Nasolini e barriera Roma), grazie alla collaborazione con Azienda Usl, Fiab-Amolabici, gli organizzatori della Placentia Half Marathon, Energetica, Tci, licei Colombini e Gioia, l'Isii Marconi, gli istituti comprensivi 2, 3 e 5, la Federazione italiana Medici Pediatri.

Storicamente, Piacenza è stata maglia rosa ed è salita sul podio numerose volte: l'invito rivolto alla collettività è, come sempre, quello di partecipare con entusiasmo per mantenere il passo con il successo delle edizioni precedenti.

Rimandata a sabato 19 settembre anche la pedalata turistica frutto della collaborazione tra Iat comunale, Ciclofficina Pignone e Fiab Amolabici: partenza alle 18.30 da piazza Cavalli (ritrovo mezz'ora prima) per un itinerario guidato da Sara Gardella, della durata di 60/75 minuti: da Palazzo Farnese a viale Risorgimento, dal lungo mura a Porta Borghetto, da via Tramello a Santa Maria di Campagna, dalla ciclopedonale di via XXIV Maggio al Facsal, sino a via Giordani e piazza Sant'Antonino per poi terminare la serata con un drink ai tavolini de "La Ragazzetta". Il costo di partecipazione è di 10 euro, con possibilità di noleggio della bicicletta. Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione, scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0523-492001.

Anche domenica 20, prosegue il fine settimana all'insegna dell'intreccio tra patrimonio storico, culturale e le due ruote, grazie all'evento "Il filo della storia, il filo del racconto", promosso da Collegio e Opera Pia Alberoni, con il contributo della Regione Emilia Romagna, il patrocinio di Comune e Ordine degli Architetti, in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio, Velolento, i Missionari Scalabriniani, l'atelier Tiziana Benzi e la Galleria Malair.

Tante le tappe a scandire la giornata, a partire dalla visita alla scoperta del patrimonio tessile della Cattedrale di Piacenza con la storica dell'arte Susanna Pighi e la restauratrice ed esperta di tessuti Tiziana Benzi. Alle 10.45, il trasferimento in bicicletta al Polo Museale Scalabrini dove la coordinatrice Agnieszka Maksymiuk accompagnerà i presenti a conoscere il patrimonio tessile della Casa Madre degli Scalabriniani .

Nel pomeriggio, alle 15, "L'arte del tappeto tra Oriente e Occidente" con Achille Armani, che svelerà la collezione di tappeti antichi nella sua casa museo, con ritrovo al civico 142 di via XX Settembre presso la Galleria Malair. A seguire, alle 16.30, di nuovo in sella alla bicicletta per raggiungere la Galleria Alberoni, dove Claudia Marchionni e Tiziana Benzi condurranno la visita guidata "Arte e storia tra trame e orditi".

La conferenza stampa odierna è stata occasione anche per ricordare che la promozione di stili di vita attivi e sostenibili non ha età: dalla ripartenza dei gruppi di cammino per gli anziani, che ogni giorno offrono l'opportunità di passeggiate collettive in quartieri e aree verdi della città, sino al percorso "Liberi di muoversi" cui hanno aderito gli istituti comprensivi 2, 3, 5, 6 e 7, i licei Colombini, Gioia e San Benedetto e l'Istituto Romagnosi, per un totale di 9 scuole che - dall'attivazione del Pedibus all'adozione di regolamenti interni sulla mobilità sostenibile, dalle esplorazioni urbane sul tema dell'accessibilità alla realizzazione di laboratori di progettazione degli spazi antistanti le proprie sedi, favorendone la fruizione come luoghi di incontro - si impegnano durante l'anno a promuovere progetti e iniziative di educazione alla mobilità sostenibile ed educazione stradale.