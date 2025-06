Shopping, musica, cibo in piazza: due appuntamenti per i Venerdì Castellani

A Castel San Giovanni scalda i motori l'edizione 2025 dei Venerdì Castellani. Due appuntamenti il 13 giugno e poi di nuovo il 25 luglio, durante i quali corso Matteotti, con anche San Rocco, e le vie limitrofe dalle 18 chiuderanno al traffico per trasformarsi in un'isola in cui fare shopping, cenare insieme, ascoltare musica. I negozi terranno le serrande alzate fino a sera inoltrata. Una decina di bar allestirà isole ristoro con musica. Ci saranno animazioni per bambini, artisti di strada, esposizioni di Fiat 500 e poi ancora aree con dimostrazioni di danza, arti marziali, boxe e tanto altro.

I venerdì castellani vengono organizzati dal comitato Vita del centro storico che organizzerà anche, sabato 5 luglio, la sempre gettonatissima Notte Rosa, sempre in centro storico.