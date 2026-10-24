Si accascia sul Corso, un clochard dà l'allarme e due carabinieri lo salvano tra gli applausi

Un uomo di 48 anni si è accasciato ieri poco dopo le 9.30 in corso Vittorio Emanuele, a Piacenza, nei pressi di largo Battisti. A dare l’allarme è stato un clochard, che si è avvicinato per aiutarlo. Decisivo l’intervento di due brigadieri del Nucleo investigativo dei carabinieri, in borghese, che stavano passando in auto e si sono fermati vedendo un gruppo di persone.

Uno dei militari ha iniziato il massaggio cardiaco, mentre il collega ha recuperato un defibrillatore nella vicina farmacia Laneri. Non è stato necessario utilizzarlo: poco dopo sono arrivati il 118 e i volontari della Croce Bianca, che hanno trasportato il 48enne in ospedale. Le sue condizioni sono buone.

I presenti hanno applaudito i due carabinieri, che al termine del servizio sono andati in ospedale per sincerarsi delle condizioni dell’uomo. La sindaca Katia Tarasconi ha telefonato al comandante provinciale dell’Arma, Paolo Leoncini, per esprimere «stima e riconoscenza» per il gesto dei militari.