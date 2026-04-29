Si ferisce cadendo in moto, scattano i soccorsi tra San Giorgio e Pontenure

Paura nella serata di mercoledì 29 aprile lungo la strada che collega San Giorgio e Pontenure. Un incidente ha mobilitato i soccorsi a seguito della caduta violenta di un uomo in sella ad una moto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del proprio mezzo per cause ancora in corso di accertamento, finendo in un fosso.

Le condizioni della persona ferita sono parse subito critiche ai testimoni, che hanno allertato il 118. Sul posto sono giunte tempestivamente un’ambulanza e due squadre dei Vigili del Fuoco di Piacenza per mettere in sicurezza l’area e il veicolo. Data la gravità dei traumi riportati, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Brescia per velocizzare il trasporto del ferito in ospedale a Parma in codice 2. Quindi, fortunatamente, il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

Stando ai rilievi iniziali effettuati dalle forze dell’ordine presenti sul luogo per regolare il traffico, non risulterebbero altri mezzi coinvolti nel sinistro: si tratterebbe quindi di una caduta autonoma. La strada è rimasta parzialmente bloccata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.