Si schianta contro un'auto in sosta sul Corso Vittorio Emanuele: 44enne all'ospedale
Incidente intorno alle 10 di questa mattina nel centro cittadino. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia.
Redazione Online
|14 ore fa
Schianto questa mattina in corso Vittorio Emanuele, a Piacenza, dove un automobilista di 44 anni è rimasto ferito dopo essersi schiantato contro una vettura parcheggiata.
L'incidente si è verificato intorno alle 10, quando l'uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria automobile, andando a urtare violentemente un altro veicolo che si trovava in sosta lungo la strada.
L'impatto è stato particolarmente forte e il conducente ha riportato ferite che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.
Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, il cui personale ha prestato le prime cure al 44enne, successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure necessarie.
Fortunatamente, le condizioni dell'uomo non risultano gravi.
Sono intervenuti anche gli agenti della polizia, incaricati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze che hanno portato allo schianto contro l'auto parcheggiata.
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