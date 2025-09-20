Si sente male nel bosco, recuperato dal Soccorso alpino

Un 46enne di Vigolo Marchese si trovava oggi, sabato 20 settembre, su un sentiero del Parco provinciale del Monte Moria, nel territorio di Morfasso, quando ha avuto un malore che gli ha impedito di proseguire. L'uomo aveva lasciato l'auto alla cappelletta della Madonna del parco e si era diretto a piedi verso valle quando ha accusato giramenti di testa e ha chiamato i soccorsi. E' stata attivata la centrale operativa del Soccorso alpino e da Pavullo, nel Modenese, è stato fatto decollare l'elicottero dotato di verricello che ha raggiunto il 46enne e lo ha trasportato per accertamenti all'ospedale Maggiore di Parma.