«Siamo ostaggi delle api»: sciame invade un balcone in via Don Minzoni

«Prima i calabroni, adesso le api: è un assedio» scherza il signor Giacomo Cogni. «Da domenica non posso più usare il terrazzo». In via Don Minzoni a Piacenza ieri mattina sono intervenuti i vigili del fuoco, poi un apicoltore. Lo sciame si era insediato nella tapparella dell’abitazione di Cogni. «Probabilmente si è infilata l’ape regina e l’intero sciame l’ha seguita», raccontano i vicini.

«Io ho chiamato il 115 – spiega Cogni – ma i vigili non sono potuti intervenire: c’è un provvedimento che vieta loro di agire in caso di api». È toccato quindi all’apicoltore, che ha lasciato sul posto alcuni strumenti e tornerà per completare il trasferimento dello sciame in un luogo sicuro.

Le api non hanno punto nessuno, ma il disagio è evidente. «Erano appena andati via i calabroni e ora questo», aggiunge Cogni. Con l’arrivo della bella stagione, aumentano le segnalazioni di sciami in città. Episodi simili si sono verificati anche in via Madre Teresa di Calcutta e in piazza Cavalli. Meglio evitare il fai-da-te: in passato, un uomo che cercò di bruciare un alveare finì per distruggere l’auto del vicino.