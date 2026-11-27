Più controlli nelle zone della movida cittadina e un coinvolgimento diretto degli esercenti nella prevenzione degli episodi di degrado e illegalità. È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata nel pomeriggio di oggi dal prefetto Palmisani a seguito della grave aggressione subita sabato 21 novembre da un commerciante del centro storico di Piacenza.

All’incontro, svoltosi a Palazzo del Governo, hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco di Piacenza e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti.

Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione della sicurezza nelle aree cittadine interessate dalla movida, con particolare attenzione alla tutela degli operatori commerciali e alla vivibilità degli spazi urbani. Il prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi coordinati di vigilanza e controllo del territorio, anche in vista delle festività natalizie e di fine anno.

Ma la risposta delle istituzioni non si limiterà al rafforzamento dei controlli. Nel corso dell’incontro è stata concordata la prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa per prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all’interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, in linea con le direttive adottate dal ministero dell’Interno nel gennaio 2025.

L’obiettivo è quello di sviluppare un modello di sicurezza partecipata, nel quale gli stessi esercenti assumano il ruolo di "sentinelle" sul territorio, contribuendo alla prevenzione dei fenomeni di degrado e illegalità attraverso tempestive segnalazioni alle forze dell’ordine e l’adozione di misure a tutela dei clienti e degli operatori commerciali.

Attraverso meccanismi premiali, i gestori dei locali saranno incentivati a potenziare i sistemi di videosorveglianza, migliorare l’illuminazione, vigilare sulla condotta degli avventori e individuare un referente per la sicurezza che funga da interlocutore privilegiato delle istituzioni.

Il testo del protocollo sarà messo a punto nei prossimi giorni dal tavolo tecnico avviato tra Prefettura, forze dell’ordine, amministrazione comunale e associazioni di categoria, in vista della sottoscrizione dell’accordo.

A determinare la convocazione del Comitato è stata la violenta aggressione ai danni del titolare del "Panino gourmet", avvenuta sabato scorso nei pressi di piazza Cavalli. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale Guglielmo da Saliceto con una prognosi di 60 giorni. Ieri la Squadra Mobile ha arrestato il ventenne italiano accusato dell’aggressione, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni gravi. Nei suoi confronti il questore aveva già disposto il divieto di accesso per tre anni ai locali pubblici del centro storico.



