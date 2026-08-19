Sicurezza stradale, nel 2025 oltre 23mila sanzioni della Polizia Locale

Sicurezza stradale, prevenzione dei comportamenti a rischio e costante presidio del territorio: sono questi i principali ambiti nei quali si è concentrata nel 2025 l’attività della Polizia Locale di Piacenza. Il bilancio, elaborato dal Comando anche in risposta a una richiesta di accesso civico promossa dall’Associazione Nazionale Vittime della Strada, restituisce il quadro dei controlli effettuati e delle violazioni accertate nel corso dell’anno.

A fare la parte del leone sono le infrazioni relative alla regolazione della circolazione stradale, con oltre 23mila sanzioni ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada. Particolarmente numerosi anche i provvedimenti per la sosta irregolare: 7.223 sanzioni hanno riguardato divieti di sosta e fermata, di cui oltre 5mila per sosta vietata e 1.890 per fermata irregolare. Sono invece 2.700 le multe elevate per la sosta non consentita sulle isole di traffico.

Sul fronte della velocità, i controlli – effettuati prioritariamente nelle aree maggiormente frequentate da pedoni e altri utenti vulnerabili – hanno portato a 1.709 sanzioni con postazioni mobili. La maggior parte delle violazioni ha riguardato il superamento del limite tra 10 e 40 chilometri orari (1.127 casi), mentre sono state 555 quelle entro i 10 km/h. Soltanto 18 le infrazioni tra 40 e 60 km/h e nessuna oltre i 60 km/h. Delle sanzioni complessive, 1.706 sono state accertate durante i controlli diurni e tre in orario notturno. Il Comando conferma inoltre la piena conformità alle normative vigenti delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità. Importante anche l’attività di verifica della regolarità dei veicoli in circolazione: 1.041 mezzi sono risultati privi della revisione, mentre 585 erano sprovvisti di copertura assicurativa RC auto. I controlli hanno riguardato anche i dispositivi di sicurezza.

Sono state 146 le sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture, comprese 12 violazioni relative alle norme sul trasporto dei minori. Sul fronte della micromobilità, le verifiche sui monopattini hanno portato a 244 sanzioni, 204 delle quali per il mancato utilizzo del casco e 40 per il trasporto irregolare di passeggeri. Particolare attenzione è stata riservata anche alla guida in stato di ebbrezza. Attraverso i tre etilometri in dotazione sono stati effettuati 229 controlli, che hanno portato all'accertamento di 59 violazioni: 40 in orario diurno, di cui 27 a seguito di incidenti stradali, e 19 nella fascia notturna compresa tra le 22 e le 7 del mattino.

E’ proseguita infine l’attività di controllo legata alla movida e alla somministrazione di alcolici, con particolare attenzione alle zone di via Roma e della stazione ferroviaria: 23 controlli i controlli effettuati sul rispetto degli orari di chiusura e sull’esposizione delle tabelle alcolometriche, con due verbali di contestazione. “Il nostro obiettivo primario – sottolinea il Comando della Polizia Locale di via Rogerio – resta la tutela della vita e la prevenzione degli incidenti. La collaborazione con le associazioni e la trasparenza sui dati sono fondamentali: ogni controllo, dalla verifica dell’assicurazione alla misurazione della velocità, è finalizzato a garantire strade più sicure per tutti”.