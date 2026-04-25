Soliani: "Cessare il fuoco, la prima parola di questo 25 aprile"
La vice presidente nazionale dell'Anpi ha tenuto l'orazione in una piazza Cavalli gremita (almeno mille persone) per la Festa della Liberazione
Redazione Online
|1 ora fa
Albertina Soliani - © Libertà/Betty Paraboschi
“Cessare il fuoco è la prima parola di questo 25 aprile oggi”. La vicepresidente dell’Anpi nazionale Albertina Soliani incomincia così la sua orazione a Piacenza in una piazza Cavalli gremita di gente per celebrare la festa della liberazione. Oltre mille sono i presenti che, partendo da piazzale Genova dove è incominciato il corteo guidato dalla banda Ponchielli, si sono ritrovati all’ombra di palazzo Gotico.
“Il 25 aprile è nata una storia nuova di libertà e democrazia - spiega Soliani - e la democrazia è la spina dorsale del Paese, un nucleo da proteggere incessantemente ed è affidato ai cittadini”.
Soliani ha ricordato anche l’80º anniversario del primo voto alle donne: una ricorrenza importante che è stata citata anche nei discorsi della sindaca Katia Tarasconi e della presidente della Provincia Monica Patelli.
“Rendiamo omaggio a Rita Cervini e Medina Barbattini, Giuseppina Buttafuoco, Luigia Repetti, Maria Macellari e a ogni donna che ha pagato per la nostra libertà” spiega la sindaca, mentre Patelli ha evidenziato come “alla democrazia hanno contribuito molte donne italiane che andarono a votare 80 anni fa”.