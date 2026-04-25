Soliani: "Cessare il fuoco, la prima parola di questo 25 aprile"

“Cessare il fuoco è la prima parola di questo 25 aprile oggi”. La vicepresidente dell’Anpi nazionale Albertina Soliani incomincia così la sua orazione a Piacenza in una piazza Cavalli gremita di gente per celebrare la festa della liberazione. Oltre mille sono i presenti che, partendo da piazzale Genova dove è incominciato il corteo guidato dalla banda Ponchielli, si sono ritrovati all’ombra di palazzo Gotico.

“Il 25 aprile è nata una storia nuova di libertà e democrazia - spiega Soliani - e la democrazia è la spina dorsale del Paese, un nucleo da proteggere incessantemente ed è affidato ai cittadini”.

Soliani ha ricordato anche l’80º anniversario del primo voto alle donne: una ricorrenza importante che è stata citata anche nei discorsi della sindaca Katia Tarasconi e della presidente della Provincia Monica Patelli.

“Rendiamo omaggio a Rita Cervini e Medina Barbattini, Giuseppina Buttafuoco, Luigia Repetti, Maria Macellari e a ogni donna che ha pagato per la nostra libertà” spiega la sindaca, mentre Patelli ha evidenziato come “alla democrazia hanno contribuito molte donne italiane che andarono a votare 80 anni fa”.