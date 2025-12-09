Solidarietà alla Misericordia, dal Cpae assegno di 5mila euro

Una donazione di cinquemila euro è stata devoluta alla Misericordia di Piacenza dal Cpae, il Club piacentino automotoveicoli d’epoca. Un gesto concreto di sostegno verso la Confraternita con sede alla Besurica, da anni impegnata nei servizi di assistenza e trasporto sanitario.

Il contributo arriva in una fase delicata: l’associazione sta infatti recuperando dopo l’incendio che la scorsa estate, provocato dal cortocircuito di una batteria in ricarica, ha distrutto la sede di via Braille insieme ad ambulanze e attrezzature.

L’assegno è stato consegnato dal presidente Cpae, Claudio Casali, al governatore Rino Buratti e sarà impiegato per nuove ambulanze e per la ricostruzione degli spazi danneggiati.

Nonostante le difficoltà, l’attività non si è mai fermata: la Misericordia conta una novantina di volontari e garantisce prelievi del sangue, trasporti sanitari e assistenza ai più fragili. Intanto è partito il cantiere per il nuovo ricovero dei mezzi in via Braille.