Sorpresa a Grazzano Visconti: tra i turisti c'è la star di Hollywood Jeff Goldblum

Il grande attore americano Jeff Goldblum, protagonista di film di grande successo come "La mosca" di David Cronenberg, "Jurassic Park" di Steven Spielberg, "Il grande freddo" di Lawrence Kasdan, tra gli altri, ha visitato poco fa l'antico borgo di Grazzano Visconti. Per Goldblum - che vive da alcuni anni a Firenze con la moglie Emilie Livingston, ginnasta olimpionica, e i figli Charlie Ocean e River Joe - quella nell'antico borgo è stata una visita di piacere. E una sorpresa per la stessa famiglia Visconti. L'attore ha effettuato una visita guidata da Paola Moreno e Rebecca Tagliaferri dello IAT apprezzando moltissimo il luogo, dal castello al teatro, fino a tutto il piccolo borgo caratteristico dove il leggendario regista Luchino Visconti trascorse gli anni della sua infanzia e giovinezza.

Alla fine della giornata, Jeff Goldblum ha anche lasciato un autografo alle due guide, facendo uno scatto insieme a loro in cui si mostra soddisfatto e sorridente.

L'attore, intervistato da Libertà lo scorso ottobre, aveva parlato di "Kaos", la recente serie Netflix in cui interpretava il ruolo di Giove, sottolineando il suo amore per la cultura dell'Antica Grecia, ma anche la sua passione per l'Italia e per Firenze, in particolare, dove ha scelto di vivere quando non deve tornare a Los Angeles per motivi lavorativi.

Inoltre Goldblum, che è uno degli attori preferiti di Wes Anderson, nonché interprete dei suoi film ("Grand Budapest Hotel" e "Asteroid City"), è anche musicista e si esibisce regolarmente come pianista e cantante jazz in vari locali (lo ha fatto anche in Italia e sarebbe bello poterlo applaudire a Piacenza...) e vanta una ricca discografia che ha ricevuto ottime critiche.

L'autografo di Jeff Goldblum