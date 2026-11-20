Taccheggiatore di superalcolici sorpreso da un addetto alla sorveglianza mentre cercava di portare all’esterno alcune bottiglie, ha reagito in modo violento, colpendo con un pugno o forse con una testata il direttore del centro commerciale, accorso in aiuto dell’addetto alla sorveglianza. Il direttore è stato portato all’ospedale in ambulanza. La stessa sorte è toccata al taccheggiatore, un nordafricano sui trent’anni che, colto da malore, è stato soccorso dal personale del 118.

È accaduto nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, intorno alle 16, al supermercato Esselunga di via Conciliazione. Il taccheggiatore aveva fatto incetta di qualche bottiglia: «È spesso qui quel nordafricano», ci ha detto un cliente abituale. «Non posso affermarlo con certezza, ma mi pare che già in passato sia stato sorpreso a rubare bottiglie».

Sorpreso da un addetto alla sorveglianza, che gli ha chiesto di restituire il maltolto, il taccheggiatore si è innervosito ed è diventato aggressivo. Ne è seguito un parapiglia, nel corso del quale sarebbe stato colpito il direttore del centro commerciale. Sul posto sono accorsi pattuglie della polizia di stato e della polizia locale, oltre alle ambulanze del 118.

Il taccheggiatore è stato fermato, ma è stato subito colto da malore e trasportato all’ospedale. Fortunatamente, le condizioni del direttore e del taccheggiatore non hanno suscitato preoccupazione fra i sanitari.

Il taccheggiatore rischia una denuncia per rapina impropria e lesioni. In serata, la sua posizione era ancora al vaglio della polizia.