Sospetti ladri in fuga dal treno: uno fermato con profumi, pochette e orecchini

Due uomini sospettati di aggirarsi tra i passeggeri di un Intercity per rubare zaini. La segnalazione del capotreno fa scattare l’intervento della polizia alla stazione di Piacenza: all’arrivo del convoglio i due scendono e, alla vista degli agenti, fuggono. Uno riesce a far perdere le proprie tracce, l’altro viene fermato e trovato con uno zaino contenente profumi, una pochette Louis Vuitton e orecchini da donna. Un bottino del quale, secondo la Questura, non ha saputo spiegare la provenienza.

L’episodio ha avuto come protagonista uno straniero di 32 anni, residente a Milano, che al termine degli accertamenti è stato denunciato per ricettazione.

L’allarme era partito poco prima dal capotreno dell’Intercity diretto alla stazione di Piacenza. A bordo erano stati notati due uomini che, secondo quanto segnalato, si muovevano tra i passeggeri con l’apparente intenzione di impossessarsi dei loro zaini.

Ricevuta la segnalazione, le Volanti della Questura hanno raggiunto il binario sul quale era previsto l’arrivo del treno. Ad affiancare i poliziotti c’era anche una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’operazione “Strade sicure”.

Quando l’Intercity si è fermato, gli agenti hanno visto due uomini scendere frettolosamente dal convoglio. Alla vista delle divise, entrambi si sono messi a correre. Polizia e militari si sono lanciati all’inseguimento riuscendo a bloccare uno dei due, mentre il complice è riuscito a fuggire.

Durante il controllo, il 32enne è stato trovato in possesso di uno zaino nel quale c’erano alcuni profumi di marca, una pochette Louis Vuitton e orecchini da donna. Alla richiesta di spiegare da dove provenissero quegli oggetti, l’uomo non avrebbe saputo fornire una giustificazione.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti, è risultato regolarmente presente in Italia. A suo carico sono inoltre emersi diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 32enne è stato quindi denunciato per ricettazione. La Divisione Anticrimine gli ha inoltre notificato il foglio di via obbligatorio disposto dal questore: per tre anni non potrà tornare nel comune di Piacenza.