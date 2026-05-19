Spaccio e inseguimento in centro: due denunce tra droga e coltello

Un intervento dei carabinieri nel cuore del centro cittadino si è concluso con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 46 anni residente a Borgonovo e di un giovane 18enne residente a Calendasco. I fatti risalgono alla serata del 18 maggio, quando una pattuglia del Radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo, è stata inviata dalla Centrale Operativa in via XX Settembre, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un giovane inseguito da un altro soggetto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato due agenti della Polizia Locale con due persone in evidente stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe nata poco prima in piazza Plebiscito, dove uno dei due avrebbe avvicinato alcuni giovani con l’intenzione di vendere sostanza stupefacente. Nel corso dell’episodio, sarebbe poi scoppiata una lite legata alla consegna di un involucro contenente marijuana. La tensione sarebbe degenerata quando uno degli uomini, pretendendo la restituzione della “roba”, avrebbe estratto un coltello, mettendo in fuga l’altro. L’inseguimento si è concluso in via XX Settembre, dove è intervenuta la Polizia Locale, seguita poco dopo dai militari del Radiomobile.

Le verifiche effettuate sul posto hanno permesso di rinvenire, nello zaino di uno dei fermati, un sacchetto in cellophane contenente marijuana, per un quantitativo di circa 25 grammi. A carico dell’altro soggetto, invece, i carabinieri hanno trovato un coltello con lama di circa 8 centimetri. Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della Sezione Radiomobile per gli accertamenti. Al termine delle attività, il 18enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 46enne per porto abusivo di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata. La sostanza stupefacente e il coltello sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.