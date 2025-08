Spaventosa carambola sulla Caorsana, un'auto ribaltata e due feriti

Incidente oggi nel primo pomeriggio lungo strada Caorsana in località Croce Grossa, a ridosso del cavalcavia situato all’altezza del Palabanca. Sono tre le auto coinvolte, di cui una ribaltata, e due le persone ferite in maniera seria e condotte d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Per la più grave, una donna a bordo della vettura finita a ruote all’aria ed estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato inizialmente disposto il decollo del servizio di elisoccorso di Parma che però, fortunatamente, non si è reso necessario. Gravi i disagi al traffico, sul posto numerosi agenti di polizia municipale, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori.