Sporcizia incrostata, ragnatele e nessuna zanzariera sulle porte della cucina. E' quanto scoperto dai carabinieri del Nas di Parma in un ristorante etnico di Piacenza. Al titolare sono state contestate violazioni amministrative per 3mila euro.

Nella cucina e nel deposito degli alimenti i carabinieri hanno trovato sporcizia incrostata e ragnatele. C'era inoltre materiale estraneo all'attività di ristorazione, sistemato in modo da impedire la pulizia e la sanificazione dei locali. Le porte esterne della cucina erano prive di zanzariere, che servono a tenere lontani insetti e altri infestanti dagli ambienti dove si preparano i cibi.

Il ristorante non applicava poi le procedure di autocontrollo previste per il lavaggio delle stoviglie, nelle sue diverse fasi. Secondo i Nas, condizioni di questo tipo aumentano il rischio di contaminare gli alimenti e le superfici con cui entrano in contatto, anche per contaminazione crociata.