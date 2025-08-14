Stazione ferroviaria: chi prende il treno e chi vi trascorre la notte

Le segnalazioni dei piacentini che arrivano dalla stazione ferroviaria illustrano due situazioni distinte: degrado e disagio.

Il primo riguarda le aree di bivacco cresciute nel fabbricato adibito in passato a dormitorio dei ferrovieri, dove alcune finestre sono state trovate all’alba divelte e e gettate sul primo binario. Due giacigli di fortuna, poi, sono stati ricavati nell’area alle spalle della stazione, dove trascorrono la notte alcuni senzatetto.

Il disagio è invece relativo ai lavori di riqualificazione che sono in corso in stazione: un restyling a tutti gli effetti. Dopo la sistemazione dei marciapiedi, che sono stati rialzati, si sta procedendo all’installazione dei nuovi ascensori, i cui vani risulteranno ampliati. Proprio gli ascensori, con la loro momentanea inutilizzabilità, sono stati oggetto di qualche critica da parte dei cittadini, soprattutto considerando le difficoltà di persone che hanno una disabilità e difficoltà a muoversi. Il programma, come da cartelli esposti nell’area, prevede la conclusione entro la fine dell’anno.

A breve si passerà al sottopasso, così come ai lavori delle aree interne: illuminazione, atrio e arredi. Un investimento complessivo di 15 milioni di euro.