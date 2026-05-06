Stop alla violenza, sì al benessere: torna la StraWoman a Piacenza
Sabato 16 maggio via alla manifestazione itinerante dedicata alle donne. Appuntamento a Borgo Faxhall
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
L'evento che dice “sì” al benessere e “no” alla violenza di genere. Tornerà sabato 16 maggio a Piacenza la StraWoman, manifestazione itinerante dedicata alle donne che anche quest'anno daranno vita al più grande raduno femminile d'Italia.
L'appuntamento è alle ore 15 a Borgo Faxhall dove partirà la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri che ha l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al giorno stesso della camminata sul sito www.strawoman.it. Il percorso partirà dunque da Borgo Faxhall (ritrovo ore 14 con riscaldamento e animazione) alle 15 per poi snodarsi lungo le vie del centro: via Capra, piazzale Roma, Pubblico Passeggio, via Giordani, piazza Sant'Antonino, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cavalli, via Cavour, via Romagnosi, piazza Duomo, via Legnano, via Roma, via Alberoni, giardini Margherita e ritorno ancora da via Alberoni fino a Borgo Faxhall dove ci saranno premi simbolici per le prime tre arrivate e un ricordo per tutte le partecipanti.
StraWoman avrà anche un importante obiettivo solidale, aggiungendo 1 euro alla quota di iscrizione i partecipanti potranno sostenere WeWorld, associazione che si occupa di fornire sostegno a donne in difficoltà o vittime di violenza.
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