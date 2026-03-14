Storie di voi, il fotografo alpino: «Milioni di scatti per le penne nere»

Il protagonista della nuova tappa del viaggio di "Storie di voi" è il fotografo alpino Valerio Marangon che si racconta nella rubrica di Telelibertà in onda, come ogni sabato, nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del Tgl, sul canale 76 del digitale terrestre.

«Quando c’è un alzabandiera a me viene la pelle d’oca». È da questa emozione, semplice e profonda, che parte la storia di Valerio Marangon, alpino e fotografo che oggi vive a San Rocco al Porto e che da anni racconta, con la sua macchina fotografica, la vita e i valori degli alpini. Originario della provincia di Rovigo, Marangon ha 71 anni. Il suo servizio militare negli alpini risale al 1974. «Quando mi arrivò la cartolina per la leva - ricorda - ci fu un po’ di magone per la mancanza di mamma e papà».

La passione per la fotografia nasce invece molto prima. «Me l’ha trasmessa mio zio Giacinto: fotografava tutti noi fratelli». Da quella scintilla iniziale nasce un interesse che negli anni diventa una vera e propria professione. Nel 1982 Marangon apre così a Piacenza un laboratorio di sviluppo e stampa fotografica a colori, in piazza Cittadella.

Proprio il lavoro, per molto tempo, lo tiene lontano dall’associazionismo. «Ero molto impegnato nella mia professione di fotografo, per questo il cappello è rimasto in soffitta per quarant’anni». La svolta arriva nel 2013, con l’adunata nazionale degli alpini ospitata a Piacenza. Un evento che riaccende qualcosa. «Ho tirato fuori il cappello dalla soffitta, gli ho dato una spolverata e da lì è ripartito tutto». Nel 2015 decide di iscriversi all’associazione nazionale alpini e da quel momento, complice la sua esperienza fotografica, diventa di fatto il fotografo della sezione provinciale.

Da allora Valerio racconta con i suoi scatti ogni momento della vita alpina. «In dieci anni ho scattato milioni e milioni di fotografie. Quando faccio uno scatto spesso lo rifaccio perché non mi soddisfa mai del tutto. Poi magari, rivedendolo mi accorgo che è una bella fotografia».

Attraverso la fotografia ha seguito numerosi appuntamenti in Italia e all’estero, dalle adunate nazionali ai raduni europei. Occasioni che gli hanno permesso di visitare gli Stati Uniti, con il gemellaggio tra gli alpini piacentini e quelli di New York, fino al Sud America, con tappe a Buenos Aires e Mar del Plata. Ma più di tutto conta il senso di comunità. «Quando incontri un amico a un’adunata ti prende una gioia immensa. Ci si abbraccia, perché ogni anno ritrovi persone con cui condividi gli stessi valori».

Per Marangon essere alpino significa «dare una parola e mantenerla. Se prometti qualcosa, deve restare così». Ma più di ogni viaggio, di ogni fotografia e di ogni raduno, a rappresentare davvero il suo legame con gli alpini resta un simbolo semplice ma carico di significato: il cappello con la penna. «Sono ancora molto affezionato al mio cappello. Se lo perdessi, perderei la mia identità».

[email protected]. La sua storia è raccontata in “Storie di Voi” come ogni sabato su Telelibertà nelle edizioni delle 13.15 e delle 19.30 del telegiornale. Se anche voi avete una storia da raccontare contattateci all'indirizzo