Strada Agazzana, da venerdì parte il cantiere

Scatteranno venerdì 1° agosto, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di strada Agazzana nel tratto di circa 850 metri, antistante il quartiere Besurica, compreso tra la rotatoria di via De Longe e il cartello che, per chi proviene dalla direzione di Gossolengo, segnala l'ingresso a Piacenza.

Dalle 8 alle 18, nei giorni dal lunedì al venerdì sino al 21 agosto (con la sola esclusione della festività del 15), nei tratti progressivamente interessati dal cantiere sarà attuato un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri. Resterà invece interamente chiuso al traffico per tutta la durata dei lavori - sempre tra le 8 e le 18 - lo svincolo di via della Besurica, per cui nella fascia oraria indicata si potrà entrare e uscire dal quartiere solo dalla rotatoria di via De Longe e via Turati.

In orario serale e notturno, tra le 18 e le 8 del mattino seguente, non ci sarà alcuna limitazione o modifica alla viabilità ordinaria.