Strada del Po e dei Sapori della Bassa, il nuovo presidente è Luca Castellani

Luca Castellani, dell'antica trattoria Cattivelli, è il nuovo presidente della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina. L'annuncio è arrivato durante l'annuale assemblea ordinaria.

Dopo 11 anni di vivace presenza, il presidente Andrea Burgazzi passa il mandato dell’associazione a un ristoratore, tra i soci fondatori della Strada, che ha sempre avuto a cuore il territorio e la missione dell’Associazione.

Andrea Burgazzi rimarrà al fianco di Castellani nel ruolo di direttore per la gestione operativa e progettuale; non cambia la compagine del team dell’associazione, che vede riconfermate le presenze di Gimmi Distante, vice-presidente (Comune di Monticelli d’Ongina), i consiglieri Andrea Monici (Comune di San Pietro in Cerro), Andrea Paraboschi (Soc. Agricola Colombarone), Emanuele PisaroniI (Az. Agricola Pisaroni-Cascina Pizzavacca), Luca Pisaroni (Comune di Villanova sull’Arda), Franco Spaggairi (Castello di San Pietro-Locanda Re Guerriero) e la new entry Francesco Bambo, giovane Presidente della Pro Loco di Monticelli d’Ongina.

Barbara Rossi (Comune di Castelvetro Piacentino) e Giulia Zangrandi (Az. Agricola Agriturismo La Finestra sul Po) vedono riconfermato il ruolo di Sindaci Revisori.

Nella presentazione delle attività 2025 e dei progetti 2026, Burgazzi illustra quanto realizzato e quanto ancora da realizzare nell’attività della Strada, fortemente radicata alle tradizioni del grande Fiume (al quale è dedicato il Trofeo con auto d’epoca, che si tiene ogni anno al Aprile, lungo la direttrice da Piacenza e Cremona, accolto dalla generosa ospitalità degli associati produttori, agriturismo, ristoranti, produttori di salumi e formaggio, unico sul territorio “Cacio del Po”, oltre ai Comuni attraversati e alle associazioni aderenti.

Terminato il bando regionale 2024/25, che prevedeva attività di promozione e adeguamento della segnaletica aziendale e stradale riguardante l’itinerario; in prossima uscita il nuovo bando regionale 2026/27, con la presentazione di nuovi progetti di valorizzazione.

La Strada prosegue inoltre per il quinto anno consecutivo al PTPL 2026 (Programma Turistico di Promozione Locale) della Destinazione Turistica Emilia, con le altre Strade di Emilia, che vede come capofila del tema Food&Wine per le province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini con la quale condivide la Segreteria.

Continua la collaborazione con Milano Pavia TV (canale 78 del digitale terrestre) che ritorna a visitare e raccontare il territorio oltre i confini provinciali e regionali, testimoniando la generosa accoglienza che la Strada continua ad offrire.