Stradone Farnese, è allarme invasione di topi

«La situazione sta diventando insostenibile, soprattutto per chi come me ha problemi di salute e deve vivere in un ambiente pulito». A parlare è una residente dello stradone Farnese che da mesi denuncia la crescente presenza di topi lungo uno dei principali viali alle porte del centro storico di Piacenza. Un fenomeno che, secondo lei, sarebbe aumentato negli ultimi tempi anche a causa della nuova raccolta dei rifiuti porta a porta introdotta in città.

La donna racconta di avvistamenti sempre più frequenti, spesso nelle ore serali, ma non soltanto. «Si vedono anche di giorno, vicino ai bidoni e ai sacchi lasciati fuori dalle utenze. Alcuni sono grossi, attraversano la strada senza paura e ormai sembrano abituati alla presenza delle persone. Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata».

A detta sua, la gestione dei rifiuti avrebbe contribuito a peggiorare il quadro. «Con il porta a porta i contenitori restano esposti più a lungo sui marciapiedi e questo, a mio avviso, favorisce la presenza dei roditori. Prima era una situazione più limitata, mentre oggi il problema sembra essersi diffuso con maggiore evidenza». Una condizione che, dunque, sarebbe particolarmente evidente sullo stradone Farnese, zona molto frequentata da residenti e automobilisti.