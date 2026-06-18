Strattonata da uno scippatore, spalla fratturata: «Ora ho paura»

«Stavo andando ad un negozio della Wind per chiedere un’informazione, ma non ci sono mai arrivata: sono invece arrivata all’ospedale con una spalla rotta». È il racconto di Adelia Albertelli, 54 anni, che ha resistito a uno scippatore, ma è caduta riportando la frattura di una spalla. È accaduto martedì intorno alle 13 in via La Primogenita. Sul fatto indaga la polizia locale.

«È avvenuto tutto in pieno giorno. Adesso sono molto spaventata e ho paura ad uscire di casa», racconta la donna. Qualche ora prima pare che un’altra persona fosse stata vittima, nella stessa zona, di un tentativo di scippo. Probabilmente si tratta sempre dello stesso autore che, andato male il primo tentativo, ha poi cercato più fortuna in via La Primogenita.

La donna è stata subito soccorsa dagli agenti di una pattuglia della polizia locale che si trovava nelle vicinanze. Gli operatori, constatate le condizioni della donna, hanno chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 il cui personale infermieristico, constatata una probabile frattura alla spalla (come poi è stata effettivamente diagnosticata in ospedale), ha subito portato la signora al Guglielmo da Saliceto, dove è stata sottoposta alle cure del caso.

L’aggressore è stato descritto come un uomo di età compresa fra i 35 e i 40 anni, carnagione olivastra, capelli neri ricci, maglietta bianca con una riga verde. Indossava pantaloni corti di colore marrone e scarpe da ginnastica bianche.