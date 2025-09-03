Studentessa mamma, avviata raccolta fondi per le spese scolastiche

Il caso della studentessa mamma a sedici anni approda ora sulla piattaforma Gofundme.com. La giovanissima piacentina ha infatti attivato una raccolta fondi di duemila euro per contribuire alle spese per frequentare le lezioni a “Grandi Scuole”, l’istituto privato che le garantisce di poter studiare attraverso la didattica a distanza. In poche ore una ventina di persone ha aderito alla campagna di raccolta fondi che si chiama “Tutti abbiamo il diritto di studiare!”: poco meno di 400 euro sono stati raccolti, una cifra che potrebbe sembrare piccola ma dietro la quale c’è una sensibilizzazione verso la vicenda che sta crescendo.

Nel frattempo è confermata la manifestazione indetta dalla piacentina per sabato 13: «Partiremo da piazza Duomo alle 16 – spiega – e percorreremo via Legnano, via Roma e una parte di via Cavour per confluire in piazzetta Baciocchi, dove si terranno i discorsi. Mi auguro ci possa essere un’ampia partecipazione da parte della cittadinanza: il mio obiettivo è sensibilizzare il più possibile verso un tema che non riguarda solo me, ma anche altre giovanissime madri che si trovano nella stessa situazione in cui mi sono trovata io».