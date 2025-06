Gli studenti del liceo Respighi adottano a distanza una bambina del Burundi orfana di entrambi i genitori. Grazie a loro, la piccola Ornella - è il nome datole nella missione africana, alla francese, con l’accento sulla “a” - potrà ricevere le cure sanitarie necessarie e la famiglia alla quale è affidata potrà continuare a mantenerla per un anno con un pasto al giorno. Il piccolo miracolo quotidiano è stato reso possibile dall’“incasso” dello spettacolo di fine anno dei respighiani al teatro San Matteo. Un talent show chiamato Respighi Got Talent. Trenta gli studenti coinvolti in questa brillante iniziativa. Leggi tutto qui