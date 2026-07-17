Sventato furto al bar della piscina Farnesiana, cassa recuperata | VIDEO

Furto sventato, nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17, al bar della piscina della Farnesiana. Verso le 2 ignoti si sono introdotti nel locale dopo aver forzato una porta. L'allarme ha allertato la centrale di Metronotte, che grazie al sistema di video sorveglianza ha notato due persone all'interno, ha inviato una pattuglia e ha avvisato le forze dell'ordine e il reperibile del locale.

Sono scattate le ricerche dei due soggetti e l'ispezione del bar, e poco dopo è stata ritrovata la cassa che era stata asportata.