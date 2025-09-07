Svuota i negozi e riempie la città: lo Sbaracco fa ancora centro

Il centro storico di Piacenza gremito di gente, il rumore dei passi e delle chiacchiere e infine i colori degli abiti che escono dalle vetrine e finiscono fuori, per le vie, quasi a venire incontro ai passanti a caccia dell’affare. Nella domenica di settembre è tornato lo Sbaracco. Per i piacentini è ormai un appuntamento fisso: sancisce il termine dei saldi di fine stagione, permette ai negozi di vendere la merce rimasta e ai clienti di accaparrarsi acquisti nuovi a prezzi scontati. L’iniziativa è promossa dall’apposita Cabina di regia del Comune di Piacenza: Assessorato al Commercio, Unione Commercianti Pc, Confesercenti Pc, CNA Pc, “Vita in centro a Piacenza” e Iscom group. E anche quest’anno, il risultato si è confermato all’altezza delle aspettative.

Via XX Settembre durante lo Sbaracco (foto Chiavarini)

«Le botteghe si ripuliscono dalla merce della stagione passata e intanto possono raccogliere un buon incasso giornaliero - dice Gianluca Brugnoli di “Vita in centro” - rendendo soddisfatti anche i clienti, che acquistano a prezzi scontatissimi». Il valore dello sbaracco, poi, non è solo economico. Un aspetto sottolineato con forza dalle associazioni di categoria. Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Pc, e Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Pc, hanno entrambi rimarcato la buona riuscita della tradizionale iniziativa e ribadito il ruolo imprescindibile di negozi e commercianti all’interno del tessuto urbano, tra presidio e socialità, qualità e servizi.