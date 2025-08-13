Taglio alberi, Groppelli: «Restituiremo più verde di quanto sacrificato»
Intervista all'assessora alle politiche ambientali che giudica troppo circoscritte a una piccola aree le critiche per il taglio di alberi
Patrizia Soffientini
August 13, 2025|1 ora fa
Il taglio degli alberi davanti alle Ex scuderie di piazza Casali- © Libertà
Dopo il taglio degli abeti davanti alle ex Scuderie di Maria Luigia, e l'amarezza dei cittadini pro-alberi, parla Serena Groppelli l'assessora alle politiche ambientali che giudica le critiche troppo circoscritte a una piccola area, tali da non tener conto di quanto verde in più verrà restituito alla città grazie ai progetti di riqualificazione come quello di Piazza Casali proprio per contrastare l'effetto «isola di calore».
Groppelli invita a considerare i benefici in prospettiva della piantumazione di 10 mila alberi, che cresceranno e produrranno CO2, mentre alberi vecchi e non curati, sostiene, possono consumarne più di quanta ne restituiscono.
