Tamponamento a catena sulla Caorsana: coinvolti un pullman e tre auto. Un ferito e traffico in tilt

Un tamponamento a catena si è verificato in strada Caorsana, all'altezza del cimitero in direzione città, nella mattinata di martedì 20 maggio. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un pullman e tre automobili. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi, oltre ai mezzi del 118 che hanno soccorso un ferito, fortunatamente in condizioni lievi. Il traffico è rimasto paralizzato per circa mezz’ora.