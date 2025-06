Tamponamento a Fiorenzuola, un ferito lieve

Un incidente stradale è accaduto attorno alle 14 di martedì 3 giugno sulla via Emilia all'ingresso di Fiorenzuola, all'altezza della caserma dei carabinieri. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Mercedes ed una Range Rover stavano viaggiando verso in centro della città sull'Arda quando si è verificato un tamponamento tra i due mezzi. Il conducente della Mercedes ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza per accertamenti. Illeso l'altro conducente. Gli agenti hanno provveduto anche a regolare la viabilità piuttosto intensa.