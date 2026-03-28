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Tamponamento alla rotonda di San Bonico, ferita una donna

L'incidente nella tarda mattinata di sabato 28 marzo

Redazione Online
|4 ore fa
Tamponamento alla rotonda di San Bonico, ferita una donna
1 MIN DI LETTURA
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Violento tamponamento tra due auto nella tarda mattinata di sabato 28 marzo sulla provinciale 654 all'altezza della rotonda di San Bonico. Nell'urto uno dei due mezzi è finito nel prato al centro della rotatoria.
Una donna è rimasta seriamente ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilevi.

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