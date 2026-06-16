Tappa piacentina in Val Tidone per la Marcia per il Gaslini

Ha fatto tappa anche in Val Tidone il gruppo di camminatori che, partito lo scorso mese di aprile dall’ospedale Burlo Trieste, sta compiendo un tragitto lungo quasi mille chilometri che il prossimo 25 giugno li porterà a Genova. Nel capoluogo ligure i marciatori della 6ª Camminata per i bambini “Luce del Futuro” sosteranno all’ospedale Gaslini per portare la loro solidarietà a tutti i bimbi bisognosi di cure. Durante la lunga marcia di avvicinamento il gruppo di marciatori è stata ospite a Borgonovo, accolto dalla Pro loco. Approfittando di un giorno di riposo, i camminatori hanno incontrato gli Ex Allievi don Orione e i volontari di Avis e Usd Borgonovese che li hanno ospitati durante la festa del donatore.