Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Tappa piacentina in Val Tidone per la Marcia per il Gaslini

La sesta Camminata per i bambini “Luce del Futuro” a sostegno dell’ospedale genovese

Mariangela Milani
|1 ora fa
- © Libertà/Mariangela Milani
- © Libertà/Mariangela Milani
1 MIN DI LETTURA
Ha fatto tappa anche in Val Tidone il gruppo di camminatori che, partito lo scorso mese di aprile dall’ospedale Burlo Trieste, sta compiendo un tragitto lungo quasi mille chilometri che il prossimo 25 giugno li porterà a Genova. Nel capoluogo ligure i marciatori della 6ª Camminata per i bambini “Luce del Futuro” sosteranno all’ospedale Gaslini per portare la loro solidarietà a tutti i bimbi bisognosi di cure. Durante la lunga marcia di avvicinamento il gruppo di marciatori è stata ospite a Borgonovo, accolto dalla Pro loco. Approfittando di un giorno di riposo, i camminatori hanno incontrato gli Ex Allievi don Orione e i volontari di Avis e Usd Borgonovese che li hanno ospitati durante la festa del donatore.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana