Tragedia sulle colline di Vigolzone, 86enne muore in piscina

Tragedia sulle colline di Vigolzone nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno. Un uomo di 86 anni per cause ancora da chiarire ha perso la vita nella piscina dove abitava nel territorio comunale di Vigolzone.

I famigliari dopo averlo trovato privo di sensi in acqua hanno immediatamente allertato i soccorsi che purtroppo sono stati vani. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Pubblica assistenza Val Nure, l'auto infermieristica del 118 e l'elisoccorso da Parma. Purtroppo per l'86enne non c'è stato nulla da fare.

Nella corte dell'abitazione sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale dell'Unione Val Nure Val Chero. Ancora da chiarire se l'uomo sia caduto in acqua per un malore o per una disattenzione.