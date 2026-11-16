Tariffa puntuale dei rifiuti, ricorso al Tar di trenta cittadini: «Conguagli non dovuti»
Il comitato "Torniamo al Comune pulito" contesta tre aspetti della nuova tariffazione dei rifiuti. Nel mirino i costi delle gestioni precedenti e il ruolo di Atersir
Marcello Pollastri
|3 ore fa
Eleonora Poli del comitato durante una iniziativa in piazza
La tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti, in vigore a Piacenza dal 1° gennaio, finisce davanti al Tar. Il comitato Torniamo al Comune pulito, presieduto da Eleonora Poli, e una trentina di cittadini hanno presentato ricorso, assistiti dall'avvocato Marco Sgroi. L'impugnazione riguarda la legittimità degli atti amministrativi, non i disagi legati al nuovo sistema di raccolta.
Tre i punti contestati. Il primo riguarda il Piano economico finanziario (Pef): secondo i ricorrenti, Atersir avrebbe partecipato alla sua elaborazione con Iren, pur essendo chiamata a validarlo in posizione di terzietà.
Al centro dell'azione anche i conguagli per costi maturati prima del 2026, che il comitato ritiene debbano restare a carico dei Comuni anziché ricadere sulle bollette dei cittadini. Il terzo rilievo riguarda le regole sulle utenze aggregate.
Non è stata richiesta la sospensione della tariffa: i promotori chiedono al Tar di valutare la legittimità del percorso che ha portato alla sua introduzione.
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