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Tasso alcolemico tre volte sopra i limiti, dà colpa all'aceto nell'insalata

Fermato dopo un tamponamento, non è riuscito a convincere gli agenti: auto ritirata e patente sospesa

Mariangela Milani
|1 ora fa
Polizia locale di Castel San Giovanni- © Libertà
Polizia locale di Castel San Giovanni- © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Fermato con un tasso di alcolemico di oltre tre volte superiore ai limiti di legge, dà la colpa al troppo aceto. «Ne ho messo troppo nell'insalata» ha detto un settantenne fermato dalla polizia locale di Castel San Giovanni dopo essere rimasto coinvolto in un tamponamento, lungo via fratelli Bandiera.
Gli agenti ovviamente non gli hanno creduto. Per il settantenne è scattato il ritiro dell'auto, la sospensione della patente e una denuncia a piede libero. 
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