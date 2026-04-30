Tasso alcolemico tre volte sopra i limiti, dà colpa all'aceto nell'insalata

Fermato con un tasso di alcolemico di oltre tre volte superiore ai limiti di legge, dà la colpa al troppo aceto. «Ne ho messo troppo nell'insalata» ha detto un settantenne fermato dalla polizia locale di Castel San Giovanni dopo essere rimasto coinvolto in un tamponamento, lungo via fratelli Bandiera.

Gli agenti ovviamente non gli hanno creduto. Per il settantenne è scattato il ritiro dell'auto, la sospensione della patente e una denuncia a piede libero.