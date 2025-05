Temporali e vento forte dopo il caldo, 24 ore di allerta

Allerta meteo per vento e temporali nel Piacentino e in tutta l'Emilia–Romagna: l’avviso , diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domenica 4 maggio. Sono previste - si legge nel bollettino - precipitazioni intense, a carattere di rovescio temporalesco sulle aree di pianura, più probabili in prossimità dell’asta del Po. Inoltre, sui rilievi sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 chilometri all'ora), con temporanee raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico e nelle aree limitrofe.