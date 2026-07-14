Tentato furto in parrocchia a Roveleto: i ladri scappano ma devastano i locali

Tentano l’assalto in parrocchia, nonostante la presenza del parroco e delle suore, ma sono costretti a fuggire, non prima di aver messo a soqquadro buona parte dei locali. È stata una nottata difficile, a Roveleto di Cadeo, per don Umberto Ciullo e per alcune suore ospitate nella struttura parrocchiale, che hanno resistito al tentativo di furto all’interno delle rispettive abitazioni nel cuore della notte. Ma sembra che i responsabili, grazie alle ricerche dei carabinieri, siano già stati individuati.

Tutto è iniziato attorno alle 3 di notte. Da quanto ricostruito finora, sembra che sconosciuti - almeno due persone - si siano introdotti all’interno del cortile della parrocchia di Roveleto, scassinando l’ingresso. Una volta qui, hanno tentato il furto su più fronti. Prima si sono diretti verso la segreteria parrocchiale e la Caritas: qui, una volta all’interno dei locali, si sono messi a rovistare ovunque per cercare qualcosa di valore, senza successo.

All’interno era accatastato in gran parte materiale benefico, da inviare nel Madagascar: evidentemente, niente gioielli, né denaro. Dopo aver messo tutto a soqquadro, aprendo cassetti e rivoltando ogni cosa, gli intrusi - evidentemente scontenti - hanno provato ad entrare nella casa del parroco.

La telecamera coperta con un cartone - © Libertà/Cristian Brusamonti